Российским регионам выделят 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ

Москва, 29 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении девяти миллиардов рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в документе на сайте правительства.

Как уточняется в нормативном акте, подобные льготы предоставляют отдельным категориям населения из числа ветеранов, инвалидов, а также жертвам радиационных или техногенных катастроф. Эти граждане могут оплачивать половину стоимости жилищно-коммунальных услуг, оставшуюся часть оплачивает государство.

Финансирование льгот проходит за счет федерального бюджета. В 2020 году у 30 регионов появилась дополнительная потребность в финансировании, поэтому было принято решение о перераспределении средств. В целом правительство выделило на эти цели в текущем году более 106 миллиардов рублей.

Ранее адвокат Олег Сухов рассказал о льготах по оплате коммунальных услуг. Эпидемия коронавируса в России обернулась не только ограничительными мерами, но и изменениями законодательства, в том числе в сфере ЖКХ.

Компенсация предусмотрена инвалидам, ветеранам войны и труда. Частичное возмещение расходов получат от государства военнослужащие, семьи погибших военных и жертв катастрофы в Чернобыле, Герои СССР и РФ, учителя и врачи, работающие в сельской местности. Предусмотрена льгота и для необеспеченной категории граждан.

Малоимущие могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг сроком на полгода. Если выплата субсидии закончится в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, то она будет продлена еще на шесть месяцев. Для продления гражданам не надо собирать или предоставлять какие-либо документы.

Эксперт отметил, что рассчитанный изначально размер субсидии может быть меньше положенного, например, если доход семьи снизился, а документы не предоставлены по причине продления субсидии. Олег Сухов подчеркнул, что должен последовать перерасчет, недостающую сумму человеку возместят.

До конца года, согласно решению российского правительства, с людей не могут взыскивать пени, штрафы и неустойки по оплате коммунальных услуг.