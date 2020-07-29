Голая звезда «Папиных дочек» вслед за Варнавой выложила фото с одеялом

Москва, 29 июля. Актриса Дарья Мельникова, известная по роли спортсменки Жени в сериале «Папины дочки», показала кадр со своей откровенной фотосессии. В Instagram она выложила фото, где позирует голой, окутавшись одеялом.

Несколько дней назад подобным снимком в своем аккаунте делилась звезда Comedy Woman Екатерина Варнава. Но спустя некоторое время она решила удалить пост.

Мельникова свое фото оставила. В отличие от Варнавы она позирует в профиль, а не в анфас.

«Такую мысль недавно умную прочитала… забыла!» — подписала пост девушка.

Подписчики отнеслись к пикантному снимку по-разному. Одни восхитились увиденным, другие заключили, что актриса выглядит недостаточно женственно для подобных фотосессий.

«Антисекс, мужик с сисями», — заявила elizabetlash. «Как это женственно, нежная, как лепесток цветка», — прокомментировала juliana.romanovskaya. «Какая же красивая», — оценила _brigth_pd_. «Тебе с длинными волосами больше идет», — отметила nastyasavina6842020. «Хорошая фигурка», — написал yura.shtepa08101994. «Девочка, похожая на мальчика… А стоит одеться — и вновь, роскошная дама!» — выразил мнение adan_040.

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