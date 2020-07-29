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Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира

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Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира

Москва, 29 июля. Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира. Первое место заняла корпорация Apple.

По оценке издания, за год стоимость бренда «яблочной» компании выросла на 17% и достигла 241,2 миллиарда долларов. На второй строчке оказался Google (рост 24%, стоимость 207,5 миллиарда долларов), а на третьей — Microsoft (+30% и 162,9 миллиарда долларов).

Также в первую десятку рейтинга попали Amazon (135,4 миллиарда долларов, +40%), Facebook (70,3 миллиарда, падение на 21%), Coca-Cola (64,4 миллиарда, +9%), Disney (61,3 миллиарда, +18%), Samsung (50,4 миллиарда, падение на 5%), Louis Vuitton (47,2 миллиарда, +20%) и McDonald's (46,1 миллиарда, +5%).

В Forbes отметили, что некоторые бренды за год существенно поднялись в рейтинге. Например, с 25-го на 18-е место переместилась Visa, Adidas перескочил с 61-го на 51-е место, а Netflix — с 38-й на 26-ю строчку.

Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира

Кроме того, некоторые бренды стали новичками в рейтинге Forbes. В этом году в список попали Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA. А вот торговые марки Phillips, Hewlett Packard Enterprise и Kellogg’s, наоборот, выпали из топ-100.

Также эксперты отметили, что в следующем году сотня самых дорогих брендов может выглядеть совсем по-другому, поскольку коронавирус продолжает влиять на компании по всему миру. По мнению специалистов, в выигрыше могут отказаться Amazon, Netflix и PayPal.

Ранее Forbes составил рейтинг богатейших людей планеты. Лидером снова стал глава корпорации Amazon Джефф Безос.

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Источник: Forbes
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