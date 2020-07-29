Москва, 29 июля. Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира. Первое место заняла корпорация Apple.

По оценке издания, за год стоимость бренда «яблочной» компании выросла на 17% и достигла 241,2 миллиарда долларов. На второй строчке оказался Google (рост 24%, стоимость 207,5 миллиарда долларов), а на третьей — Microsoft (+30% и 162,9 миллиарда долларов).

Также в первую десятку рейтинга попали Amazon (135,4 миллиарда долларов, +40%), Facebook (70,3 миллиарда, падение на 21%), Coca-Cola (64,4 миллиарда, +9%), Disney (61,3 миллиарда, +18%), Samsung (50,4 миллиарда, падение на 5%), Louis Vuitton (47,2 миллиарда, +20%) и McDonald's (46,1 миллиарда, +5%).

В Forbes отметили, что некоторые бренды за год существенно поднялись в рейтинге. Например, с 25-го на 18-е место переместилась Visa, Adidas перескочил с 61-го на 51-е место, а Netflix — с 38-й на 26-ю строчку.

Кроме того, некоторые бренды стали новичками в рейтинге Forbes. В этом году в список попали Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA. А вот торговые марки Phillips, Hewlett Packard Enterprise и Kellogg’s, наоборот, выпали из топ-100.

Также эксперты отметили, что в следующем году сотня самых дорогих брендов может выглядеть совсем по-другому, поскольку коронавирус продолжает влиять на компании по всему миру. По мнению специалистов, в выигрыше могут отказаться Amazon, Netflix и PayPal.

Ранее Forbes составил рейтинг богатейших людей планеты. Лидером снова стал глава корпорации Amazon Джефф Безос.