Россиянам рассказали, как изменятся пенсии и цена ОСАГО в августе

Москва, 29 июля. Ряд изменений, связанных с ценой ОСАГО, пенсиями и выплатами, произойдет в России в августе.

Так, с 1 августа начнется ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Прибавку получат порядка 14-15 миллионов человек. Кроме того, 1 августа истечет срок подачи декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах госслужащих.

С 3 августа нельзя будет больше анонимно пополнять электронные кошельки, к примеру QIWI, PayPal и «Яндекс.Деньги». Вносить на них средства можно будет через счет в банке, а не наличными через электронные платежные терминалы.

А с 5 августа иностранные студенты на очной форме обучения смогут легально подрабатывать в свободное время, патент не понадобится.

С 13 августа каждому работнику ликвидируемых организаций экс-работодатель должен будет выплатить среднюю зарплату в течение трех месяцев после прекращения работы. А до 15 августа бизнес сможет подать заявку на субсидию в размере 15 тысяч рублей и еще 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника на меры по профилактике коронавируса.

С 24 августа ОСАГО опытным водителям обойдется дешевле, а вот нарушителям — дороже. Страховщики рассказали, что смогут назначать тариф персонально каждому водителю. А благодаря указанию Банка России расширится тарифный коридор.

До 31 августа физические лица, владеющие грузовиками массой более 12 тонн (категория N3) экологического класса четыре или выше, должны будет оснастить свой транспорт тахографами.

Новые льготы появятся у бизнеса в Арктике.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с Федеральным агентством новостей поддержала инициативу перечислять в Пенсионный фонд России конфискованные средства. Она назвала это новым шагом в борьбе с коррупцией.