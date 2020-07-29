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Россиянам рассказали, как изменятся пенсии и цена ОСАГО в августе

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Россиянам рассказали, как изменятся пенсии и цена ОСАГО в августе

Москва, 29 июля. Ряд изменений, связанных с ценой ОСАГО, пенсиями и выплатами, произойдет в России в августе.

Так, с 1 августа начнется ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Прибавку получат порядка 14-15 миллионов человек. Кроме того, 1 августа истечет срок подачи декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах госслужащих.

С 3 августа нельзя будет больше анонимно пополнять электронные кошельки, к примеру QIWI, PayPal и «Яндекс.Деньги». Вносить на них средства можно будет через счет в банке, а не наличными через электронные платежные терминалы.

А с 5 августа иностранные студенты на очной форме обучения смогут легально подрабатывать в свободное время, патент не понадобится.

Россиянам рассказали, как изменятся пенсии и цена ОСАГО в августе

С 13 августа каждому работнику ликвидируемых организаций экс-работодатель должен будет выплатить среднюю зарплату в течение трех месяцев после прекращения работы. А до 15 августа бизнес сможет подать заявку на субсидию в размере 15 тысяч рублей и еще 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника на меры по профилактике коронавируса.

С 24 августа ОСАГО опытным водителям обойдется дешевле, а вот нарушителям — дороже. Страховщики рассказали, что смогут назначать тариф персонально каждому водителю. А благодаря указанию Банка России расширится тарифный коридор.

Россиянам рассказали, как изменятся пенсии и цена ОСАГО в августе

До 31 августа физические лица, владеющие грузовиками массой более 12 тонн (категория N3) экологического класса четыре или выше, должны будет оснастить свой транспорт тахографами.

Новые льготы появятся у бизнеса в Арктике.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с Федеральным агентством новостей поддержала инициативу перечислять в Пенсионный фонд России конфискованные средства. Она назвала это новым шагом в борьбе с коррупцией.

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Источник: Российская газета
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