Роскачество сообщило о вреде холодного чая и кофе в жару

Москва, 29 июля. Специалисты Роскачества порекомендовали не злоупотреблять холодным чаем и кофе в жару из-за их калорийности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Специалисты объяснили, чтобы скрыть горький вкус холодного кофе, производители используют в своих продуктах добавленные сахара или сливки. Напиток в этом случае получается более калорийным по сравнению с обычным кофе с молоком.

«В составе охлажденного кофе будут присутствовать сахара или подсластители, а также различные стабилизаторы кислотности», — добавили в ведомстве.

Специалисты Роскачества рассказали, какие напитки пить в жару, как их правильно выбрать и не попасться на уловки маркетологов. По словам экспертов, спастись от жажды помогут чай и питьевая вода, сладких и газированных напитков рекомендуется употреблять меньше. Однако полностью от них можно не отказываться: главное — выбирать качественный продукт.

При покупке воды специалисты рекомендуют обратить внимание на ее тип. Лечебно-столовую для утоления жажды употреблять не стоит, ее нужно пить теплой или горячей за полчаса до еды. На этикетке бутылки с минеральной водой должна быть указана категория — первая или высшая. По словам замруководителя Роскачества Елены Саратцевой, качество и «полезность» воды зависят скорее от производителей. Однако зарубежная вода, как отмечают специалисты, российскую по качеству не превосходит.

В Роскачестве советуют обратить внимание, не содержит ли вода подсластители и ароматизаторы: утолить жажду такая вода не поможет. При этом серебро и йод являются натуральными добавками. Полезные качества вода будет дольше сохранять в стеклянной бутылке, осадка быть не должно. В день рекомендуется выпивать около двух литров чистой питьевой воды.

Любителям кваса стоит помнить, что на магазинных полках можно найти как продукт брожения квасного сусла, так и газированный напиток со вкусом кваса. В настоящем квасе, напоминают эксперты, процент содержания спирта составляет не более 1,2.