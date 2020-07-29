Аверин выстрелом ранил Жигунова на съемках сериала

Москва, 29 июля. Известный актер и продюсер Сергей Жигунов рассказал о травме, которую получил на съемках третьего сезона сериала «Горюнов». Ранил знаменитость коллега Максим Аверин.

Аверин, играющий в сериале главную роль, случайно выстрелил в Жигунова — продюсера проекта — из бутафорского оружия. Актер умудрился попасть коллеге прямо в лоб. К счастью, серьезных последствий удалось избежать. Но инцидент стал поводом для шуток.

«В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал», — написал Жигунов в Instagram, прикрепив к посту снимок со съемок.

Новость о случившемся быстро подхватили СМИ. Жигунова развеселили заголовки, и он продолжил шутить на эту тему в новых постах в социальной сети.

«Еще один съемочный день едва не завершился трагедией. Артист Бойко упал в турецкий барабан», — написал продюсер, опубликовав еще одно фото со съемок «Горюнова».

Ранее известный актер театра и кино Сергей Безруков показал поклонникам архивные кадры со съемок культового сериала «Бригада», который вышел на экраны в 2002 году. Он также вспомнил забавные рабочие моменты. В частности, рассказал о звукорежиссере, которая периодически жаловалась на актеров — они постоянно шутили и использовали «пацанский сленг».