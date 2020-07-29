Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как пережила его уход к любовнице

Москва, 29 июля. Первая жена Валерия Меладзе Ирина Малухина рассказала, как переживала уход певца к другой. Женщина призналась, что ей было тяжело принять реальность, в которой ее мужчина выбрал любовницу.

Малухина стала гостьей программы «Звезды сошлись», где ведущая Лера Кудрявцева спросила, было ли ей трудно после ухода Меладзе из семьи, и простила ли она ему это решение.

«Ну, конечно, [было] тяжело. Это была внутренняя работа (простить его уход. — Прим. ФАН). Сегодня, конечно, да [простила]», — ответила экс-супруга артиста.

Она призналась, что знает, где нашла силы справиться с той неприятной и болезненной ситуацией. По словам Малухиной, Меладзе рассказал ей о новой пассии сам — «это было в порыве». Женщина также добавила, что о ее существовании было известно всем, кроме нее.

«Как я поняла потом, уже задним числом, что все знали, кроме меня», — сообщила она.

Бывшая супруга Меладзе-младшего подчеркнула, что если бы ей довелось раньше и самой узнать о сопернице, то с артистом у них бы ничего не получилось, и итог был бы таким же, как и сегодня.

«Но это было бы более душераздирающе», — отметила женщина.

Малухина также призналась, что «смеет надеяться», что бывший возлюбленный, которого она боготворила, впоследствии все же пожалел о своем решении.

Меладзе и Малухина были в браке более 20 лет. Они развелись из-за измены певца, закрутившего тайный роман с экс-солисткой «ВИА Гры» Альбиной Джанабаевой. Бывшая жена звезды отметила, что расставание пошло ей на пользу, поскольку в последнее время их семейная жизнь была похожа на ад. Хотя в свое время женщина сильно боялась остаться одна — без финансовой поддержки и с тремя несовершеннолетними детьми.

Джанабаева и Меладзе заключили брак в 2014-м, после чего у них появились двое сыновей — Константин и Лука. Певец в одном из интервью говорил, что его союз с вокалисткой «ВИА Гры» — случайность, он подобного не планировал, пишет портал «Дни.ру».