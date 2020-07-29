Как США держат за горло своих союзников, храня у себя их золото. Колонка Владимира Тулина

Цена на золото обновила исторический максимум, который держался с 2011 года. Сейчас стоимость драгметалла оценивается в 1938 долларов за унцию. Аналитики Citigroup прогнозируют дальнейшее повышение — до 2000 долларов за унцию. Эта ситуация благоприятна для России, так как наша страна последние годы увеличивала свой золотой запас, приобретя в 2018 году 273,7 тонны драгметалла, а в 2019 году — 159 тонн.

На 1 марта 2020 года объемы золота в РФ достигли 2290 тонн. Интересно, что самый большой золотой запас у нашей страны за всю ее историю был во время СССР, в 1941 году — 2800 тонн. Как видите, в этой сфере мы последствия войны не преодолели до сих пор.

Есть у нашей страны и еще одно преимущество — весь ее золотой запас хранится дома. По открытой информации, большая часть находится в Центральном хранилище ЦБ РФ в Москве (на улице Правды, 6), а остальная — в хранилищах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Точно так же США хранят весь свой золотой запас на своей территории — основное хранилище Форт-Нокс в штате Кентукки, а также в хранилище монетного двора на территории города Вест-Пойнт (штат Нью-Йорк), в Денверском монетном дворе (в Колорадо) и в хранилище Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка (на Либерти-стрит, 33). Официально сейчас США имеют самый большой золотой запас в мире — 8133,5 тонны. Вот только невозможно проверить — существует он на самом деле или только на бумаге.

Но кроме своего золота американцы хранят золотые запасы еще 60 государств. При этом многие финансовые аналитики уверены, что США на самом деле не хранят чужое золото, а активно его используют, сдавая в аренду своим банкам, которые оперируют им на рынках. В пользу этого предположения говорит тот факт, что независимая ревизия золотого запаса США не проводилась уже около 60 лет — все попытки ее проведения блокирует Конгресс США. Кроме того, нельзя забывать, что наличие у них чужого золота позволяет США полностью контролировать финансовую систему страны, которой оно принадлежит. Достаточно объявить о его «заморозке», и это сразу обесценивает национальную валюту. Причем так США уже поступили с Ираном и Венесуэлой. США держат за горло и своих союзников, храня у себя их золото.

Именно поэтому сейчас страны стремятся забрать свое золото из США. Однако это не так-то просто, и полностью это удалось сделать только Турции. Это была своеобразная месть США за отказ в выдаче Фетхуллаха Гюлена, которого президент Реджеп Тайип Эрдоган считает организатором неудавшегося военного переворота 2016 года. Турецкие власти не только забрали свой золотой запас в апреле 2018 года, но и заставили тоже самое сделать и все турецкие банки. Правда, спасти свою национальную валюту от обесценивания они все равно не смогли, и лира сильно потеряла в цене через несколько месяцев.

Еще в 2017 году Германия попыталась забрать 300 тонн своего золота из США, но до сегодняшнего дня удалось забрать лишь 10%. При этом немецкие золотые запасы ни разу не проверялись немецкими финансистами. По этому поводу депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Ханс-Олаф Хенкель заявил:

«Я не понимаю, почему нам нельзя проводить ревизию. Я не сторонник теории заговоров, но Бундесбанк должен иметь возможность проверять золотой запас один раз в год, как он делает это в хранилище во Франкфурте».

Действительно, появилась неофициальная информация, что номера полученных слитков не совпадают с номерами отданных. По официальной информации Бундесбанка, в настоящее время золотой запас Германии составляет 3367,9 тонны и является вторым в мире после американского. Однако 36,6% его хранится в США, а 12,8% — в Банке Англии в Лондоне. Великобритания так же, как и США, хранит у себя золото ряда государств и так же сумела ограбить Венесуэлу, отказав ей в возврате золота. Кроме того, она отказывается вернуть Индии восемь тонн золота под предлогом «опасности перевозки».

Уменьшили с 50% до 31% долю своего золотого запаса, хранящегося в США, забрав 120 тонн, Нидерланды, а Австралия забрала у американцев 25% от желаемого. Зато по-прежнему хранит за океаном 43,3% своего золотого запаса Италия. Интересно, что даже Швейцария хранит дома только 70% золотого запаса, а 20% хранит в Великобритании и 10% — в Канаде. Из крупных держав, кроме США, России и Великобритании, золото только в своих хранилищах держат еще Китай, Япония, Канада и Франция.

Кроме государств в США хранят свой золотой запас и международные организации. Интересная история произошла с главой Международного валютного фонда Домиником Стросс-Каном. Он заявил, что «время доллара как мировой резервной валюты подходит к концу», а вскоре потребовал от США вернуть отданную на хранение 191 тонну золота.

Однако 14 мая 2011 года он был арестован в аэропорту Нью-Йорка по обвинению в изнасиловании горничной отеля Sofitel New York — 32-летней Нафиссату Диалло, мигрантки из Гвинеи. Американские власти сразу же объявили о том, что его дипломатический иммунитет не распространяется на этот случай и отправили его в тюрьму, отказавшись освободить под залог.

Как только Доминик Стросс-Кан подал в отставку с поста главы МВФ — его сразу же освободили. Потом следствие его даже оправдало, установив, что был половой акт по взаимному согласию. Горничная обсуждала с неизвестным по телефону, как лучше обвинить финансиста в изнасиловании, и на ее счет были переведены 100 тысяч долларов. Однако к тому времени директором-распорядителем МВФ стала Кристин Лагард, которая возврата золота от США не требовала.

Французы и до этого нанесли удар по финансовому могуществу США. Именно президент Франции Шарль де Голль в 1965 году собрал все имеющиеся в стране доллары и, погрузив их на два корабля, отправил в США. Там их обменяли на золото, которое эти корабли привезли обратно.

Французскому примеру последовал целый ряд стран, и золотой запас США сократился с 21 тысячи до менее девяти тысяч тонн. Тогда в 1971 году президент США Ричард Никсон выступил с официальным заявлением о том, что его страна временно прекращает обмен долларов на золото. Это было грубейшим нарушением Бреттон-Вудской системы, в соответствии с которой в обмен на получение долларом статуса мировой резервной валюты США обязались свободно обменивать его на золото по цене 35 долларов за тройскую унцию. Сейчас уже всем ясно, что «временное прекращение обмена» — это тоже обман, так как прошло уже почти полвека.

США обманули один раз, но никто не мешает им сделать это снова. И новый обман становится все более необходим, учитывая взрывоопасную обстановку сейчас внутри страны и стремление все большого числа стран забрать свое золото из Штатов. Конечно, на прямое присвоение чужого золота по принципу «было ваше — стало наше» американцы вряд ли решаться, но вот на «временный» возврат другим странам долларов вместо золота вполне могут пойти . Вспоминаются слова героя кинофильма «Свадьба в Малиновке»: