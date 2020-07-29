Экономист объяснил, как разбить схему Запада по обогащению за счет недр России

Москва, 29 июля. Разбить типовую схему Запада по обогащению за счет недр России можно путем одного, но весьма масштабного изменения, заявил экономист Михаил Хазин.

Эксперт объяснил, что в настоящее время прибыль от российских активов получают на Западе. Дело в том, что после распада Советского Союза основными бенефициарами недр РФ стали иностранные компании.

По словам Хазина, капитализация российских активов происходит далеко за пределами страны — на биржах Лондона и Нью-Йорка. Там же получаются прибыли от активов России, а стране остается только взятая под ее недра долговая нагрузка.

Чтобы перенаправить прибыль в Россию, необходимо осуществить лишь одно изменение, считает экономист.

«Надо сделать единственную вещь: чтобы юрлица, которые владеют недрами, имели российскую юрисдикцию», — цитирует Хазина «Экономика сегодня».

Ранее военный эксперт, журналист Игорь Коротченко призвал Москву прекратить любые экономические контакты с Вашингтоном, чтобы прекратить пагубное влияние США на производство в России. Он заметил, что Вашингтон пытается распространить свою юрисдикцию на весь мир. В частности, оказывает негативное воздействие и на экономику Китая.