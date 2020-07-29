Жители российских курортов рассказали, что их больше всего раздражает в отдыхающих

Сочи, 29 июля. Россияне, наконец поехавшие в отпуск после изоляции, стремятся отдохнуть «на полную катушку» и порой ведут себя неподобающе. О том, что их больше всего раздражает в туристах, рассказали жители российских курортов.

В первую очередь, местным жителям не нравится, что приезжие злоупотребляют алкоголем и демонстрируют вызывающее поведение.

«Они после карантина отдыхают на полную катушку: много выпивают, кричат и мешают другим», — отметила владелица прибрежного кафе в Сочи по имени Инга.

Другой житель Сочи Петр уверен, что причина такого поведения кроется в уверенности туристов, что их здесь «никто не знает». Мужчина напомнил, что сейчас повсюду установлены камеры наблюдения, поэтому любые инциденты могут быстро попасть в Сеть. Также сочинца раздражают пробки, возникшие из-за приехавших на юг на своей машине.

«За рулем уставшие, засыпающие, а иногда и нетрезвые люди», — рассказал Петр.

Недовольны поведением отдыхающих и некоторые жители Геленджика. Местный житель Константин подчеркнул, что сейчас в городе много пьяных, причем не только на набережных, но и в жилых районах, где туристы снимают квартиры.

«Увидел как-то, как подвыпившие молодые люди кричали сальности девушкам на набережной. Мерзость», — сообщил мужчина.

Также жителей курортов раздражает, что приезжие не соблюдают санитарные нормы и отказываются надевать маски и перчатки в магазинах и ресторанах, да еще и могут разразиться нецензурной бранью в ответ на замечание. Кроме того, местным не нравится, когда отдыхающие заходят в кафе или другие заведения в плавках или купальниках.

«Мы — народ южный, и это не очень приятно. Особенно когда какой-нибудь толстый старик в маленьких плавочках разгуливает», — сказал владелец сочинского кафе Василий.

Как отметила владелица отеля на берегу Геленджика Вита, отдыхающие часто ведут себя по принципу «я плачу — я король». Чаще всего женщина замечала неподобающее поведение за парнями из республик Кавказа.

«Дерутся и пристают к девушкам. Из-за них стало неприятно гулять по набережной», — сообщила жительница Геленджика изданию «Газета.ру».

Другие жители курортов расходятся во мнениях по поводу того, откуда приезжают самые раздражающие туристы. Кто-то называет Москву, кто-то — Омск, а кто-то не любит жителей Краснодарского края, потому что они «считают побережье своим».

«Те, кто после Европы или Таиланда приехал, самые недовольные. Мамаши с кучей детей тоже ужасно ведут себя — считают, что им все должны», — пожаловался сочинец Василий.

А жители Крыма отметили, что их раздражают украинцы, потому что они на всем экономят, приезжают со своей едой и пытаются убедить местных, что «полуостров еще вернется» к ним.