СНБО пообещала «неожиданный» ответ на учения России у границ Украины

Москва, 29 июля. В ответ на запланированные российские военные учения «Кавказ-2020» Украина может провести свои учения «в довольно неожиданных местах». Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, риски военной угрозы для южных областей страны есть. Он добавил, что на территории Николаевщины и Херсонщины «все закрыто плотно». В эфире телеканала «Украина 24» политик напомнил о мнимой «российской угрозе» и заявил, что преуменьшать силы РФ большая ошибка.

«Могут быть и учения параллельно с «Кавказ-2020», причем в довольно неожиданных местах. Где будут проходить в сентябре учения – давайте увидим», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Александр Шерин заявил, что российские военные маневры не должны вызывать никакой тревоги у Украины, поскольку Москва уведомляет всех об их сценарии и целях.

Такова была его реакция на планы министерства обороны Украины провести командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020» с привлечением стран НАТО в ответ на запланированные российские военные маневры «Кавказ-2020».

По его словам, в ходе учений Украина хочет «проверить способность Генштаба действовать в соответствии со стандартами НАТО, а также способность организовать взаимодействие с пунктами управления Вооруженных сил НАТО». Министр подчеркнул, что Киев рассчитывает на участие в украинских маневрах стран — членов альянса.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что Украину не должны пугать российские учения. Он подчеркивает, что страна «не является самостоятельной, и у нее своей точки зрения на эту тему быть не может».

Напомним, что Украина взяла курс на вхождение в НАТО в 2014 году, когда в Донбассе на фоне госпереворота вспыхнула гражданская война. Новые власти отказались от внеблокового статуса и прописали в Конституции стремление Украины к евро- и североатлантической интеграции.