«Росконтроль» проверил качество карбонада популярных брендов

Москва, 29 июля. Специалисты московской лаборатории «Росконтроля» проверили карбонад семи популярных торговых марок. Они оценили безопасность мясных деликатесов, их вкусовые свойства, а также провели микроструктурный (гистологический) анализ.

Для экспертизы были закуплены образцы брендов «Велком», «Великолукский мясокомбинат», «Мясной Дом Бородина», «Ближние горки», «Микоян», «Рублевский» и «Рузком».

В карбонаде трех производителей («Велком», «Ближние горки» и «Великолукский мясокомбинат») были выявлены нарушения по микробиологическим показателям: высокий уровень обсемененности мезофильной микрофлорой. Более того, в образцах марок «Велком» и «Ближние горки» превышение допустимого значения оказалось существенным, поэтому эксперты занесли их образцы в «черный список» «Росконтроля».

«Мясной Дом Бородина» и «Микоян» «отличились» содержанием крахмала, а в деликатесах от производителей «Велком», «Ближние горки», «Микоян», «Рублевский» и «Рузком» специалисты отметили несвойственный данному виду продукта вкус и запах.

В итоге в черный список попал также карбонад брендов «Великолукский мясокомбинат», «Мясной Дом Бородина», «Микоян» и «Рузком».

«Другие нарушения требований безопасности не выявлены. Бактерии группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, в том числе, сальмонеллы, сульфитредуцирующие клостридии не обнаружены. Опасный для здоровья бенз(а)пирен — тоже», — говорится на сайте экспертной организации.

Ранее в «Росконтроле» оценили «Докторскую» колбасу. Эксперты также проверили продукцию производителей семи торговых брендов. Не вызвали нареканий лишь три образца. Подробно об итогах этого исследования писал «Ридус».