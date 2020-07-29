Школьники жестоко избили сверстницу на Урале

Екатеринбург, 29 июля. Школьники из Красноуральска (Свердловская область) избили сверстницу и сняли это на видео, сообщает информационный портал URA.RU.

Двое мальчиков и двое девочек напали на 13-летнюю сверстницу. Конфликт произошел после того, как потерпевшая оставила грубое сообщение в адрес одной из нападавших в соцсетях. Последняя вместе с друзьями решила наказать обидчицу.

Дети снимали на видео избиение девочки. Затем они распространили ролик в Сети. На видеозаписи видно, что школьники по очереди бьют сверстницу руками и ногами, а также таскают ее за волосы.

«Девочку вызвали в кусты, и там ей устроили, что называется, «показательную порку». Вместе с драчунами были еще две девочки, которые по очереди снимали происходящее», — говорит глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, потерпевшая девочка избежала травм и в госпитализации не нуждалась. Правоохранители пригласили всех фигурантов инцидента вместе с родителями на воспитательные беседы. Отмечается, что на родителей школьников были оформлены административные протоколы за ненадлежащее поведение детей. Нападавших подростков поставили на учет.

Похожий инцидент произошел весной во Владивостоке. 14-летняя школьница избила одноклассницу после словесной перепалки. Ее подруга засняла драку на телефон. В полицию обратился отец пострадавшей девочки. Школьница, инициировавшая драку, уже стоит на учете в ПНД. На ее мать завели административное дело.