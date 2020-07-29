Американская школьница пожаловалась на усталость и умерла во сне от коронавируса

Москва, 29 июля. Девятилетняя американка Кимора Линум умерла во сне от коронавируса. Отмечается, что за несколько лет до смерти у ребенка появилась температура до 37, 7 градусов.

В больнице девочку осмотрели медицинские специалисты. Как пишет Mirror, в больнице ребенка осмотрели врачи и отправили лечиться. Они почитали, что у нее обычная ОРВИ, тест на коронавирус не сделали.

При этом через пару дней сотсоние девочки улучшилось. В последний вечер она играла с друзьями на улице, но вернувшись, пожаловалась родителям, что сильно устала. Девочка легла спать и больше не проснулась.

Ранее американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от коронавируса на уровне 50-60 долларов.

Согласно данным СМИ, такую цену компания установит для США и других государств с «высоким уровнем дохода». Financial Times допускает, что стоимость может измениться, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые ранее заключили соглашение с властями США на продажу до 600 млн доз вакцины по цене в 19,5 доллара за дозу.

До этого сообщалось, что биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса. Проект вакцины компании поддерживает федеральное правительство США, выделившее на ее разработку почти 500 млн долларов.

Вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, в октябре направят регулятору для оценки безопасности и эффективности. После этого будет организована бесплатная выдача вакцины жителям США.