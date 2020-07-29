Отдыхающих в Анапе напугала почерневшая морская вода

Анапа, 29 июля. Отдыхающие на черноморском курорте Анапа были напуганы, когда вода в море неожиданно окрасилась в жутковатый черный цвет. Видео с потемневшим Черным морем было опубликовано в группе «Типичный Краснодар» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, морская вода приобрела не только пугающий оттенок, но и неприятный запах. Причина этого явления кроется в поднявшихся со дна водорослях и тине. Такое случается довольно часто, однако многие отдыхающие этого не знали. Ролик с потемневшей водой вызвал бурное обсуждение в соцсети.

«Сломалось море, не выдержало нагрузки на пляжи», — написал Артур Брабансон.

«Все логично, Черное море — черного цвета», — отметили в комментариях.

«Эка невидаль, название совпало с реальностью», — цитирует одного из пользователей Сети Пятый канал.

«Цвет черный из-за китайских плавок, линяют», — пошутила Галина Прокофьева.

Некоторые попытались объяснить цвет воды сероводородом или сливом из канализации, однако многие комментаторы все же назвали истинную причину.

«Это каждый год в Анапе с июля по август, цветут водоросли и гниют в теплой воде, все прибивает к центру города!» — написал Иван Шкунов.

«Да, там всегда воняют водоросли», — подтвердил Александр Петров.

Впрочем, не всех курортников испугала черная вода. Судя по видео, некоторые спокойно продолжили купаться в потемневшем море.