Пушков одобрил инициативу властей РФ о расширении санкций

Москва, 29 июля. Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на внесение в Госдуму законопроекта, предусматривающего расширение применения экономических санкций. Соответствующий пост сенатор опубликовал в Twitter.

Напомним, что предложенный правительством законопроект позволит вводить санкции в отношении компании, если иностранные физические и юридические лица, уже находящиеся под ограничениями, имеют в ней долю более 25%.

Пушков отмечает, что расширение Москвой инструментария экономических санкций является оправданным и необходимым. По его словам, санкции стали ключевым инструментом внешней политики Запада.

«Россия должна использовать те средства, которые применяют против нас другие страны. На основе взаимности», — считает сенатор.

Ожидается, что данные меры будут распространены на ограничения, введенные осенью 2018 года в ответ на недружественные действия украинских властей в отношении российских граждан и юрлиц. Решение по подобным санкциям принимает президент РФ по предложениям Совета безопасности.

Ранее Алексей Пушков заявлял, что отсутствие России в «Большой семерке» наносит больший вред Западу, нежели самой Москве. По словам сенатора, РФ не стремится в G7, поэтому данный вопрос является предметом «внутренней дискуссии западных союзников». Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о маловероятности включения РФ в «Большую семерку» до урегулирования конфликта на востоке Украины.