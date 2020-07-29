В России резко вырос средний чек на набор первоклассника

Москва, 29 июля. Аналитики выяснили, как изменился потребительский спрос на некоторые товары для подготовки детей к школе. Об этом говорят результаты исследования IT-компании «Платформа ОФД».

Как уточнили специалисты, средний чек на набор первоклассника, который состоит из комплекта канцелярских принадлежностей в сборе — карандаши, ручки, альбомы и другое, в июле этого года составил 712 рублей.

Как пишет издание RT, это на 55% выше, чем годом ранее, отмечают аналитики.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что учебный год в российских школах планируется начать 1 сентября, но окончательное решение будет приниматься отдельно по каждому региону 20 августа, исходя из эпидемиологической обстановки. Мишустин также поблагодарил учителей всех российских школ за то, что они в непростых условиях завершили учебный год. Что касается нового учебного года, то по словам премьер-министра, сейчас во всех регионах ведется активная подготовка.

Ранее вероятность начала учебного года в школах с 1 сентября оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, уже сейчас доля уверенности в этом достаточно высока. Она отметила, что специалисты ведомства уже подготовили специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, «потому что, конечно, учиться нужно, отменять нельзя».