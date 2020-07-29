Вассерман сравнил американскую машину пропаганды с министерством Геббельса

Москва, 29 июля. Вашингтон использует пропагандистскую машину на полную мощность,чтобы создать привлекательный образ США. Об этом заявил эрудит, публицист и политический аналитик Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, Вашингтон потратил десятилетия на формирование в обществе мнения, что каждый, кто не считает США лучшей страной в мире, по меньшей мере, дурак или сознательный враг своего народа, сбивающий его с истинного пути.

«А для того, чтобы добиться такого массового представления, американцы не только включили на полную мощность свою машину пропаганды, на фоне которой министерство Геббельса выглядит совершенно невинной структурой», — подчеркнул Вассерман в интервью изданию «Украина.ру».

Публицист утверждает, что США целенаправленно разоряли СМИ, которые высказывали неугодную им точку зрения. Кроме того, Вашингтон организовал мощную систему отбора способных людей и привлечения их на стажировку. Как отметил Вассерман, это позволило США добиться того, что американский рынок стал главной приманкой для деловых людей со всего мира. Опираясь на это, Вашингтон может использовать различные «мягкие силы».

Ранее Вассерман рассказал, во что может вылиться нынешнее противостояние России и США. По мнению эксперта, мирно договориться с Вашингтоном вряд ли у кого-то получится.