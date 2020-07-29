Конгресс США призвал увеличить поставки американского газа ЕС и странам НАТО

Вашингтон, 29 июля. В Конгрессе США подготовили законопроект, призывающий Вашингтон увеличить поставки газа в ЕС и союзникам по НАТО, чтобы снизить их зависимость от российского топлива, сообщает RT.

В пояснении к документу отмечается, что повышение экспорта американского газа поспособствует энергетической безопасности партнеров США. Законопроект также предполагает обязать главу Минэнерго США ускорить процесс одобрения заявок на экспорт природного газа всем партнерам по НАТО, Японии, а также другим странам, «чья национальная безопасность имеет первостепенное значение».

По мнению авторов инициативы, Россия якобы применяет топливные ресурсы в качестве геополитического оружия, чтобы «угрожать» союзникам США, передает RT.

«Энергетическая безопасность — это национальная безопасность. Расширение американского энергетического экспорта поможет обеспечить Европе большую безопасность», — говорит соавтор законопроекта Кэрол Миллер.

Ранее немецкое издание Focus отмечало, что Вашингтон всеми силами стремится помешать завершению строительства «Северного потока — 2», а также запугивает европейские компании. Представители предприятий отмечают, что американские переговорщики «ясно дали понять, что намерены помешать прокладке газопровода». Наблюдавшие за переговорами говорят, что угрозы США были чрезвычайны серьезны.