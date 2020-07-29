Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с «Газелью» в Москве

Москва, 29 июля. На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием автобуса «Лиаз» и «Газели». Один человек погиб, семь пассажиров пострадали, сообщают в экстренных службах столицы.

Авария произошла на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта приблизительно в 06.00 по московскому времени. В результате столкновения погибла пассажир автобуса в возрасте 30-35 лет. Причины дорожного происшествия выясняются.

«РЕН ТВ» опубликовал видеозапись с места ДТП.

Ранее сообщалось, что автомобиль упал с обрыва на пляж в Бахчисарайском районе Крыма. В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина успел выскочить из машины на ходу. В момент падения авто пляж пустовал.