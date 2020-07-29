Автоэксперты составили чек-лист для путешествий по России на автомобиле

Москва, 29 июля. Россияне начали охотно путешествовать внутри страны на своих авто на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ. Телеканал «360» собрал чек-лист, что нужно взять с собой для путешествия на машине.

Как отмечает автоэксперт Петр Шкуматов, прежде всего необходимо подготовить транспорт к поездке. Он советует обратиться в автосервис и сделать диагностику.

«Пусть машину поднимут на подъемнике, посмотрят состояние тормозов, дисков, колодки», — говорит специалист.

По его словам, если путешествие намечается в регион с нормальными дорогами и инфраструктурой, то при себе достаточно иметь базовый набор автомобилиста, включая набор инструментов и гаечных ключей. Также Шкуматов советует взять комплект для ремонта шин, фонарик и трос.

Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов говорит, что в список необходимо добавить знак аварийной остановки, аптечку, огнетушитель, пусковые провода, сигнальный жилет, а также запас топлива и моторного масла, так как современные двигатели страдают «масложором».

«Поскольку моторные масла разных типов смешивать нельзя, в большое путешествие стоит взять хотя бы литровую канистру такого же масла, какое залито в двигатель», — приводит слова эксперта телеканал «360».

Ранее Илья Пименов назвал самые опасные ошибки, которые совершают водители. По словам специалиста, эти «глупости» могут привести к серьезным последствиям. Автоэксперт подчеркнул, что одна из самых опасных ошибок водителей — не до конца закрывать капот, поскольку при движении он может завернуться и разбить лобовое стекло, а также деформировать часть крыши.