Друг Числова дал шокирующее признание о смерти актера

Москва, 29 июля. Актер Александр Числов умер почти год назад в возрасте 54 лет. Сразу после похорон артиста возникло множество слухов о его смерти, включая СПИД и алкоголизм. Друг Числова, режиссер и сценарист Хусейн Эркенов решил раскрыть правду.

«Он умирал от СПИДа, заразился от любовника. Сашу я знал 30 лет. Дома у него был бесконечный беспорядок», — говорит режиссер.

Также Эркенов рассказал, почему у Числова были натянутые отношения с матерью. По его словам, строгая мать повлияла на ориентацию сына.

«Хотела его женить, видела его в другой профессии, приземленной. А кто виноват, что он был именно таким? Из-за маминой авторитарности у него не складывались отношения с женщинами. Он боялся женщин», — рассказывает Эркенов.

Друг актера говорит, что за несколько месяцев до смерти Числов отправился к матери в Калужскую область, чтобы повидаться с ней в последний раз. Однако она выставила больного сына за дверь. По его мнению, теперь женщина намерена получить квартиру Александра, чтобы передать ее своему внуку. Эркенов подчеркнул, что Числов боялся огласки своего диагноза.

«Малый круг знал, что он болен СПИДом. Саша прощался, но никто не верил в его уход. Думали, он играет на публику», — резюмировал друг актера.

Ранее сообщалось, что родственники Александра Числова не могут поделить оставшуюся от него квартиру. Мать и племянница Числова отстаивают свои права на проживание в московской квартире покойного. 83-летняя мать актера обвинила внучку и ее мужа в преждевременной кончине ее сына, указав на тот факт, что Александр умер спустя четыре месяца после продажи квартиры.