Топурию уличили в продаже одежды с китайского сайта

Москва, 29 июля. Солистку группы «А’Студио» Кети Топурию, выпускающую собственную линейку одежды, уличили в продаже платьев с Алиэкспресс.

Недавно Топурия представила новую коллекцию одежды от принадлежащего ей бренда. В личном блоге она прорекламировала летние платья, которые, как отметили поклонники, подозрительно похожи на платья китайского производства, продающиеся на площадке Алиэкспресс.

И если продавцы из Поднебесной просят за свои платья всего 380 рублей, то Топурия продает подобные модели за 15 тысяч. Артистка утверждает, что предлагает вещи из «капсульной коллекции», которая почти закончилась. Отметим, что бренд KETIone существует уже шесть лет, но певица и ранее увлекалась дизайном одежды.

«Я создаю то, что мне бы хотелось самой носить. Что касается идеи, меня подруги заставили замутить этот бизнес. У меня есть один минус: если сразу что-то не получается, я потом больше этого не делаю. С брендом у меня сразу все хорошо сложилось», — приводит ее слова «СтарХит».

Наряды, которые этим летом предпочитает носить певица, вызывают особый интерес у почитателей ее таланта. Ходят слухи, что Топурия ждет ребенка, поэтому выбирает платья свободного кроя, скрывающие очертания тела. Артистка утверждает, что не беременна, хотя подумывает о том, чтобы снова стать матерью.