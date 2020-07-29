Влияние магнитных бурь на здоровье человека опровергнуто

Москва, 29 июля. Профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев заявил, что магнитные бури не могут влиять на здоровье человека.

В среду на Земле продолжается начавшаяся накануне мощная магнитная буря, которая, как говорят специалисты, может привести к сбоям в работе электронных устройств и средств связи. Между тем, вопреки сложившемуся мнению, геомагнитные возмущения не воздействуют на здоровье человека.

«Я никогда не слышал, чтобы это как-то сильно влияло на людей. Это скорее из области фантастики», — отметил Воробьев.

Ученый пояснил, что многочисленные сообщения о том, что люди с определенными хроническими заболеваниями плохо переносят магнитные бури не носят научного характера и не подтверждены результатами реальных исследований.

Напомним, магнитные бури возникают в результате колебаний магнитного поля Земли. Их причиной могут выступать различные раздражители из космоса, в том числе вспышки на Солнце или солнечный ветер.

В народе бытует мнение, что природное явление может вызывать ухудшение состояния у метеозависимых людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. По статистике, в период магнитных бурь возрастает количество инфарктов и инсультов. Подобные синдромы возникают и в жаркую погоду, когда нарушается терморегуляция.

При ухудшении самочувствия в период геомагнитных возмущений врачи рекомендуют снизить физические и психологические нагрузки, употреблять больше жидкости и отказаться от алкоголя.