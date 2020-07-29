Трубоукладчик для «Северного потока – 2» исчез из активов «Газпрома»

Москва, 29 июля. Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), который является собственником трубоукладчика «Академик Черский», способного достроить «Северный поток — 2», не вошел в новый перечень аффилированных лиц «Газпрома». Об этом свидетельствует квартальный отчет компании.

По состоянию на 31 марта фонд еще входил в «Газпром». Отсутствие СТИФ в списке означает, что фонд либо уже не принадлежит «Газпрому», либо компания воспользовалась правом его скрыть из списка аффилированных лиц из-за риска санкций, передает РБК. При этом согласно данным ЕГРЮЛ, СТИФ все еще является действующим юридическим лицом.

«Академик Черский» стал собственностью СТИФ в начале июня 2020 года. До этого судно принадлежало «Газпрому».

Напомним, что в конце 2019 года власти США ввели санкции в отношении предприятий, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». В результате давления Вашингтона швейцарская Allseas была вынуждена остановить работы. Россия может самостоятельно достроить газопровод с помощью трубоукладчика «Академик Черский». На данный момент судно находится в порту Мукран (логистическая база «Северного потока — 2»).

Ранее ведущий аналитик ФЭБ (Фонд энергетической безопасности) Игорь Юшков заявлял, что строительство «Северного потока — 2» может быть завершено через два месяца. По его словам, осталось построить всего около 130 км.

В настоящее время сенаторы США лоббируют принятие очередных санкций, чтобы помешать реализации проекта, но как таковой угрозы для окончания проекта они не будут представлять.