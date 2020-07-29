Гришаева засветила чулки и сразила поклонников

Москва, 29 июля. Актриса Нонна Гришаева показала фото со съемочной площадки в образе роковой красотки 40-х.

В своем Instagram артистка выложила фото, сделанное в одном из съемочных павильонов «Мосфильма», где она принимает участие в историческом проекте. Гришаева предстала в образе модной дамы 40-х годов прошлого века с классической для того периода прической и макияжем.

На снимке она сидит на стуле и улыбается в камеру, кокетливо приподняв платье, из-под которого видны чулки. Поклонники восторженно встретили образ актрисы в стиле пин-ап, сравнив ее с Манькой-облигацией из фильма «Место встречи изменить нельзя» в исполнении Ларисы Удовиченко.

«Взгляд на фото и первая ассоциация — «Манька-облигация», — прокомментировала svetlanayur76.

«Восхитительная. Жду не дождусь, чтобы снова увидеть вас на экране», — написала forever_grishaeva.

«Сногсшибательная вы! Чувствую, в зале будет общий приступ тахикардии… и не только в зале», — отметил danimartinov.

На минувшей неделе Гришаева отметила свое 49-летие. День рождения артистка отпраздновала в Сочи, куда отправилась с мужем Александром Нестеровым.