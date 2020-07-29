«Спартак» предложил Кокорину контракт

Москва, 29 июля. Московский футбольный клуб «Спартак» предложил нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину трехлетний контракт.

Как пишет «Чемпионат», «Спартак» проявляет к Кокорину серьезный интерес и готов удовлетворить финансовые запросы футболиста. «Зенит» пока не сделал нападающему предложения.

Ранее форвард выступал на правах аренды за «Сочи», куда перешел в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне Кокорин принял участие в 10 матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил семь мячей. Срок действия его контракта с петербургским клубом истекает 31 июля.