Влиятельные СМИ США обвинили Россию в дезинформации о пандемии

Москва, 29 июля. Сразу в двух американских СМИ — Associated Press и The New York Times — вышли публикации с очередными беспочвенными обвинениями России в дезинформации о пандемии. Ранее Москва неоднократно опровергала подобные сообщения.

Американские издания утверждают, что два экс-сотрудника Главного разведывательного управления РФ Александр Старунский и Денис Тюрин якобы распространяли дезинформацию о пандемии коронавируса через сайты InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press. NYT отмечает, что с мая по июль на этих ресурсах были опубликованы около 150 статей о COVID-19.

В «дезинформационных» статьях упоминалось, что в Китае допускают американское происхождение коронавируса. Данная версия обсуждалась во многих СМИ, так как она была выдвинута официальным представителем китайского МИД Чжао Лицзянь. Весной он заявлял, что военные США могли завезти COVID-19 в Ухань во время Всемирных военных игр в октябре 2019 года.

Американские СМИ сочли «дезинформацией» статью о том, что «предоставленная Москвой медицинская помощь может привести к разрядке отношений с Вашингтоном». По мнению западных журналистов, экс-разведчики якобы получали информацию от разведки, публиковали ее на перечисленных ресурсах, а другие сайты перепечатывали статьи, тем самым увеличивая охват аудитории. NYT делает вывод, что таким образом Россия пытается распространить дезинформацию, чтобы «повлиять на американцев».

Ранее Youtube заблокировал одну из серий проекта телеканала RT о коронавирусе из-за «ложной информации». Речь идет о выпуске проекта «Эпидемия» Антона Красовского, посвященного теме продуктового ажиотажа в начале пандемии COVID-19, когда люди массово закупали продукты с длительным сроком хранения. По мнению администрации видеохостинга, представленная в серии информация не соответствует действительности.