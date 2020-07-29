Ланина раскрыла детали постельной сцены с Певцовым

Москва, 29 июля. Российская актриса Алина Ланина рассказала о подробностях постельной сцены с артистом Дмитрием Певцовым в фильме «На Париж».

Ланина сообщила, что не испытала никакой неловкости во время съемок откровенного эпизода несмотря на то, что партнером по фильму они познакомились несколько часов назад.

«С Певцовым все прошло достаточно просто. Самое интересное, что все снималось в самый первый день, когда мы только что познакомились. Так всегда. Это просто закон подлости в кино», — рассказала она изданию «СтарХит».

По ее словам, в постельной сцене она играла не полностью обнаженной, а в итоговую версию фильма вошли лишь ее голые плечи.

«Там нет моего откровенно голого тела. Я в сорочке, видно только плечико. Мне буквально за два дня до выхода в кадр дали новый вариант сцены. Изначально мы должны были просто лежать на кровати, говорить что-то про любовь. Но авторы посчитали, что так недостаточно эмоционально», — отметила Ланина.

Актриса поделилась, что уговорила авторов фильма изменить сцену, в которой те планировали показать ее «определенные выпуклые части тела».

«Я спросила авторов: «Хорошо, но зачем?». Моя героиня — светлый персонаж. Она противопоставляется обитательницам борделя. В итоге решили снять нежную сцену в красивом свете, про другой тип отношений между мужчиной и женщиной», — вспоминает артистка.

Ланина подчеркнула, что не считает этот эпизод «особой откровенностью» в своей фильмографии.