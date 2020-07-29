В России подешевели фрукты и ягоды

Москва, 29 июля. Этим летом в России сильно подешевели фрукты и ягоды. Об этом сообщили опрошенные «Известиями» ритейлеры. Как отмечают в пресс-службе «Ашана», стоимость дыни снизилась на 20%, арбуза, нектаринов и персиков — на 10%, а вишни — на 5%.

Согласно данным «Утконос онлайн», в июне–июле снизились цены на сливы, нектарины, абрикосы: от 2% до 37% в зависимости от наименования продукции. Черешня подешевела на 14% по сравнению с прошлым годом. Дыня (торпеда) упала в цене на 16%.

Также ритейлеры зафиксировали значительный рост продаж ягод и фруктов. Падение цен — не единственная причина повышенного спроса.

«Динамика продаж обусловлена трендом на здоровое питание, куда входит употребление овощей, фруктов, ягод и разнообразных продуктов растительного происхождения», — объясняют специалисты.

Министерство сельского хозяйства ожидает, что урожай плодов и ягод в этом году будет сопоставим со средними показателями сборов за минувшие пять лет, передают «Известия».

По словам генерального директора FruitNews Ирины Козий, иностранные поставки фруктов в этом сезоне почти не изменились. При этом в категории косточковых (черешня, абрикос, слива) поступления из Турции выросли в 1,5 раза, что также повлияло на снижение цен.

Ранее эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору фруктов и овощей. При их покупке необходимо обратить внимание на консистенцию, цвет и внешний вид. Отмечается, что спелые плоды отличает сильный приятный запах, а их окрас должен быть свойственным данному виду, на нем должны отсутствовать признаки гниения и порчи.