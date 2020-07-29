Психолог рассказала, как эффективно и экономно похудеть

Москва, 29 июля. Психолог и консультант по коррекции веса Варвара Зародина в интервью радио Sputnik объяснила, как сбросить лишний вес, заодно урезав ненужные траты.

По ее словам, ланч-бокс (герметичный контейнер для переноски еды) может стать эффективным инструментом для контроля веса. Зародина рекомендует брать на работу ланч-бокс с полезной едой.

«Если ланч-бокса не будет, то человек пойдет на перерыв с коллегами и там с избытком нахватается чего-нибудь не очень полезного. Когда организм голоден, он требует быстрых углеводов, а это сэндвичи или гамбургеры», — объясняет психолог.

Специалист отмечает, что в ланч-бокс можно поместить полноценный обед.

«Порция там будет небольшая, но достаточная. Когда человек это съедает, то он съедет ровно то, что запланировал и не более, и это хорошо», — говорит Варвара Зародина.

Ранее диетолог Ольга Кондратенко назвала эффективный диетический продукт. По ее словам, зеленый горох хорош для похудения, ведь в нем, как и в других бобовых, содержится немного калорий, но в то же время достаточное количество растительного белка. Он полезен в качестве профилактики онкологических заболеваний, а также для улучшения функционирования головного мозга. Специалист подчеркивает, что продукт способствует укреплению костей.