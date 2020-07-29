В России нашли способ, как отучить водителей садиться за руль в пьяном виде

Москва, 29 июля. Правительство РФ планирует максимально оборудовать российские автомобили алкозамками, блокирующими зажигание при выявлении алкоголя в дыхании водителя.

В данный момент проект находится в ведении Минпромторга, где разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков. По данным издания «Коммерсант», этот этап будет завершен к началу октября, а до конца года ведомство проработает вопрос «о стимулировании внедрения алкозамков в серийные модели».

Предполагается, что производители автомобилей получат за установку таких устройств дополнительные баллы в рамках системы по оценке локализации производства. Центральный научно-исследовательский автомобильный институт (НАМИ) проверит влияние алкозамков на безопасность вождения. В этом плане должны быть исключены ситуации, когда двигатель блокируется на ходу. Будут разработаны также стандарты установки замков и требования к ним.

Алкозамки впервые начали применять в Швеции в конце XX века. Сегодня устройства получили распространение во многих странах, преимущественно они используются для контроля над водителями, ранее попавшими в поле зрения полиции за вождение в пьяном виде. Все новые транспортные средства, произведенные на территории Европейского союза после 2022 года, должны быть оснащены алкозамками.

В России в пилотном режиме их использовали на школьных автобусах в Ивановской области и Татарстане. В ГИБДД поддержали проект по установке таких приборов. Но многие эксперты критикуют инициативу, указывая на возможность срабатывания алкозамка на дыхание находящихся в салоне авто пассажиров или пары омывающей жидкости.