Правительство РФ выделило 18,4 млрд рублей на выплаты детям от трех до семи лет

Москва, 29 июля. Правительство РФ выделило Министерству труда и социальной защиты 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, выделенные средства должны получить не менее 718 тыс. детей в семьях, среднедушевой доход в которых составляет менее одного прожиточного минимума. Минтруд обязуется заключить соглашения с регионами о предоставлении субсидий не позднее 30-ти дней со дня вступления распоряжения в силу. Министерство доложит об использовании средств до 1 февраля следующего года.

20 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет. Глава государства предложил ввести данные выплаты во время послания Федеральному собранию в январе 2020 года.

Ранее в Пенсионном фонде объяснили порядок получения единовременных выплат на каждого ребенка в период с апреля по сентябрь 2020 года. Две единовременные выплаты на детей от трех до шестнадцати лет в размере 10 тыс. рублей каждая, зачисляются с 1 июня. Заявление на них нужно подать до 1 октября. Как отмечают специалисты, если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая, когда вступил в силу президентский указ, то его семья уже не может претендовать на получение выплаты.