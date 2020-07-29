Озвучена возможная стоимость вакцины от коронавируса

Москва, 29 июля. Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от коронавируса на уровне 50-60 долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Согласно данным издания, такую цену компания установит для США и других государств с «высоким уровнем дохода». Financial Times допускает, что стоимость может измениться, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые ранее заключили соглашение с властями США на продажу до 600 млн доз вакцины по цене в 19,5 доллара за дозу.

До этого сообщалось, что биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса. Проект вакцины компании поддерживает федеральное правительство США, выделившее на ее разработку почти 500 млн долларов.

Вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, в октябре направят регулятору для оценки безопасности и эффективности. После этого будет организована бесплатная выдача вакцины жителям США.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс недавно заявлял, что большая часть анализов на COVID-19, которые берутся в США, бесполезны из-за длительного периода выдачи результатов. По его словам, ситуация, когда интервал между взятием анализа и получением результата превышает 48 часов, является «безумием».