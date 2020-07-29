Скончался чемпион Олимпиады-80 Александр Аксинин

Москва, 29 июля. Олимпийский чемпион 1980 года по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта СССР Александр Аксинин скоропостижно скончался в возрасте 65 лет.

О смерти спортсмена сообщила во вторник Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

«ВФЛА выражает соболезнования родным и близким Александра Аксинина. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

В копилке наград Аксинина, помимо олимпийского домашнего золота, бронза Олимпиады-76 в Монреале, звания чемпиона Европы и чемпиона СССР. После завершения карьеры легкоатлет работал тренером общества «Динамо», где воспитал немало выдающихся спортсменов.

«При всех его успехах всегда был очень дружелюбен, всегда поддерживал, помогал советами, удивительный человек. Неимоверно жаль, что так рано ушел от нас», — отметил коллега Аксинина Николай Сидоров.

После окончания тренерской карьеры Аксинин занимал пост директора стадиона «Динамо», работал в структурах Сбербанка, преподавал в университете имени Лесгафта.