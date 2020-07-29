Песков рассказал, когда будут опубликованы декларации о доходах Путина

Москва, 29 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал срок публикации деклараций о доходах Владимира Путина.

По словам Пескова, декларации о доходах главы государства и сотрудников администрации Кремля опубликуют в установленный законодательством срок.

«Будут опубликованы своевременно», — заверил пресс-секретарь президента.

Как пишет РИА Новости, в апреле текущего года на фоне ситуации с распространением коронавируса Путин своим указом продлил действующий срок предоставления деклараций о доходах государственных служащих за 2019 год до 1 августа.

В соответствии с законом, сведения о доходах чиновников должны быть опубликованы в течение двух недель с момента истечения срока, установленного для их подачи.