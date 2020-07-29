Дегтярев рассказал, как у него складывается диалог с хабаровчанами

Хабаровск, 29 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью газете «Коммерсант» заявил, что ситуация в Хабаровске вселяет «осторожный оптимизм», а митингующие после общения с ним успокаиваются.

Как отмечает Дегтярев, он уже приступил к диалогу с демонстрантами.

«Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года, будете выбирать губернатора. Кого — время покажет. В воскресенье я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание. Я абсолютно спокоен на сей счет», — говорит врио губернатора.

По словам руководителя, даже самые агрессивно настроенные люди успокаивались после беседы с ним. Дегтярев отметил, что на настроениях митингующих «паразитируют приезжие провокаторы». Он заявил, что будет работать с населением без посредников с помощью «народного совета», в который войдут лидеры общественного мнения региона.

Ранее опрошенные «Известиями» политологи отмечали, что залогом успеха для Михаила Дегтярева на посту врио губернатора Хабаровского края может стать налаживание коммуникации субъекта и федерального центра. По мнению специалистов, руководителю нужно дать время на то, чтобы понять регион.