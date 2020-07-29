Диетолог предупредила об опасности переедания арбуза

Москва, 29 июля. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян назвала вред от переедания арбуза.

Григорьян подчеркнула, что сладкая ягода не рекомендована тем, кто страдает от аллергии, сахарного диабета и атеросклероза. Остальным употребление арбузов в больших количествах грозит банальным ожирением.

«Если вы будете есть арбуз каждый день в дозе более полутора килограммов, то прибавка в весе вам практически гарантирована. Причем, вес вы увеличите именно за счет увеличения количества жира. Отдельно могу подчеркнуть, если у вас есть аллергические бронхиты или бронхиальная астма, бывают высыпания, осложнения кожных заболеваний, не увлекайтесь этой красной ягодой», — приводит слова специалиста «Говорит Москва».

Диетолог порекомендовала не есть больше определенного количества арбуза за один прием из-за высокого содержания в нем сахара.

«Мы должны контролировать количество сахара, потребляемое в течение дня. Доза потребления арбуза тоже имеет значение. Обычно мы рекомендуем не более 300 граммов за один прием», — подчеркнула она.

Ранее RT дал рекомендации по приобретению арбузов. Эксперты отмечают, что самые сладкие ягоды — суходольные — поспевают к началу августа. Содержание сахара в арбузе зависит от того, какое количество воды было использовано при его выращивании.