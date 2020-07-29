США запугивают немецких участников проекта «Северный поток — 2»

Берлин, 29 июля. США стремятся любой ценой помешать завершению строительства «Северного потока — 2» и запугивают участвующие в нем компании, пишет немецкое издание Focus.

Президент России Владимир Путин заявлял, что «Северный поток — 2» должен быть достроен до начала следующего года. Однако Вашингтон делает все возможное, чтобы проект не был реализован. Недавно американские чиновники провели беседы по видеосвязи с немецкими и европейскими участниками проекта, предостерегая их о последствиях работы над газопроводом. Представители компаний говорят, что американские переговорщики «дружелюбным тоном очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению прокладки газопровода». Наблюдавшие за переговорами отмечают, что угрозы США были чрезвычайны серьезны.

Госсекретарь США Майк Помпео недавно заявил, что «Северный поток — 2» теперь подпадает под действие закона, предусматривающего штрафные меры, в том числе в отношении предприятий, ведущих бизнес с Россией или такими странами, как Иран и КНДР. Правительство Германии отвергает американские санкции как нарушающие международное право. Немецкая промышленность назвала угрозы США «непостижимым спадом в трансатлантических отношениях».

Координатор трансатлантических отношений в правительстве ФРГ Петер Байер потребовал, чтобы Вашингтон признал для Германии и ЕС полный суверенитет в вопросах энергетики.

«Может возникнуть подозрение, что Вашингтон, прежде всего, хочет продавать собственный газ в Западной Европе», — отметил Байер.

Ранее «Известия» отмечали, что основной причиной для введения ограничений против «Северного потока — 2» является стремление США не допустить зависимости Европы от поставок российских энергоносителей. При этом Вашингтон всеми силами пытается защитить интересы собственных производителей сжиженного природного газа, заинтересованных в европейском рынке.