Названы способы избавиться от слежки Google за пользователями

Москва, 29 июля. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов назвал способы избавиться от слежки Google за пользователями.

Куканов напомнил, что корпорации собирают данные о пользователях при помощи гаджетов, и повысить уровень приватности можно, ограничив сведения, которые о вас получает компания. В случае с Google это делается через мастер настроек приватности.

«Можно отключить персонализированный поиск, очистить историю приложений и веб-поиска, запретить отслеживание исходящего трафика и так далее. Если пользуетесь мобильным браузером Chrome, в нем дополнительно настраивается конфиденциальность и безопасность, где можно снять почти все галочки, стоящие по умолчанию», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт добавил, что часть данных, собираемых Google, корпорация получает при помощи сервисов и приложений от сторонних разработчиков. Поэтому отключение разрешений для них может сильно урезать возможности вашего гаджета.

«Если не дать доступ к микрофону — вы не сможете записывать аудиосообщения, без доступа к геолокации не будет работать навигатор. Поэтому мы добровольно даем приложениями разрешения для получения определенных сервисов», — отметил Куканов.

По его словам, таким же образом стоит давать разработчикам согласие на сбор аналитики и показ релевантной рекламы — это поможет улучшить их приложения.