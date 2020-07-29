Инфекционист рассказал о страшных последствиях герпеса

Москва, 29 июля. Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал «Вечерней Москве», какие страшные последствия может вызывать герпес.

По словам специалиста, герпес есть почти у 95% населения планеты, однако вирус проявляется далеко не у всех. Акинфиев говорит, что это маркерное заболевание, которое свидетельствует о проблемах с иммунитетом.

Инфекционист отметил, что нормой является появление герпеса до двух раз в течение года. Если вирус проявляется чаще, то необходимо обратиться к медикам. Специалист подчеркнул, что герпес поражает не только слизистые, но и нервные волокна.

«Если запустить герпес, при его массивном проявлении не обратиться за медицинской помощью, могут воспалиться нервы. Например, поражается тройничный лицевой нерв. Такое осложнение дает сильные головные боли, острую зубную боль, боль в ухе», — объясняет Акинфиев.

Он предупредил, что воспаление этого нерва способно привести к обезображиванию лица. Как отмечает инфекционист, запущенный герпес может стать причиной потери слуха или зрения.

Акинфиев призвал пользоваться гигиенической увлажняющей помадой в ветреную погоду, есть сезонные фрукты и овощи, а также соблюдать режим.

Ранее американские ученые выявили связь между герпесом и понижением умственных способностей у человека. В ходе исследования выяснилось, что заражение вирусом герпеса может обернуться потерей памяти и даже слабоумием. По их мнению, к таким последствиям приводит блокировка нейронов и нарушения в работе мозга.