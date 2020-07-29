Эксперт назвала способ открыть второе дыхание посреди рабочего дня

Москва, 29 июля. Учитель антистрессовых программ Ирина Хробостова рассказала, как повысить работоспособность в середине дня.

По ее словам, восстановить концентрацию и взбодриться в течение рабочего дня можно при помощи простой дыхательной техники, которая позволяет избавиться от нервозности и стресса, когда человек утрачивает внимание и начинает упускать важные детали.

Хробостова рассказала, что для восстановления будет достаточно нескольких минут. Нужно сесть с ровной спиной и закрытыми глазами.

«Если вы расстроены чем-то или сильно взволнованы, просто перенесите внимание на свое дыхание. Наблюдайте за дыханием, за тем, какое оно у вас есть. Через одну-две минуты в таком состоянии дыхание начнет замедляться, а тело расслабляться. Ум тоже начнет расслабляться и уйдет лихорадочность в поступках и действиях», — приводит ее слова радио Sputnik.

Специалист отметила, что этот способ помогает не только устранить, но и предотвратить потерю концентрации, мобилизуя силу ума и таланты, что может быть особенно важным перед совещанием или переговорами.

«Когда вы медитируете на работе, главное, что с вами происходит — уходят страхи. Появляется ощущение, что все возможно. После нескольких минут медитации улучшается интуиция, появляется понимание того, что надо делать. Также вы начинаете лучше концентрировать свои эмоции», — добавила Хробостова.

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