Киев, 29 июля. Украина обратилась к генеральному секретарю ООН из-за проведения Россией военно-морского парада по случаю Дня ВМФ в Крыму. Соответствующее письмо генсеку Антониу Гутеррешу направил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

«Российский военно-морского парад в Севастополе 26 июля нарушает нормы международного права, включая резолюцию Генассамблеи. Украина осуждает милитаризацию Крыма, что представляет значительную угрозу региональной безопасности», — отмечается в письме.

Киев расценивает действия Москвы как «попытку эскалации в украинско-российских отношениях».

Ранее МИД Украины передал ноту протеста посольству РФ в Киеве в связи с военно-морским парадом в Севастополе. В сообщении военно-морской парад назван «демонстрацией военной мощи России».

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что нота протеста МИД Украины из-за проведения военно-морского парада в Крыму воспринимается как поздравление. По его словам, нота протеста Киева наглядно демонстрирует, как западных кураторов Украины «корежит» от Андреевского флага в севастопольских бухтах.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Варшаву заявил, что Киев намерен создать «международный формат переговоров по Крыму», ведущую роль в котором может сыграть Польша.