Улицу Российскую в Киеве переименовали в честь воевавшего в Донбассе боевика

Киев, 29 июля. Власти Киева переименовали улицу Российскую в улицу Юрия Литвинского – бойца националистического добровольческого батальона «Донбасс». Об этом рассказал член комиссии Киевского горсовета по переименованию, общественный активист Тымиш Мартыненко-Кушлянский в своем Facebook.

«В Киеве только что исчезла улица Российская. Вместо нее появилась улица Юрия Литвинского - героя войны, бойца батальона «Донбасс», павшего от пули снайпера под Иловайском», — написал он.

Сообщается, что в поддержку переименования выступил 61 депутат. Мартыненко-Кушлянский также завил, что семья Литвинского проживает неподалеку от бывшей Российской улицы.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду символики СССР. В рамках закона на Украине были переименованы населенные пункты и улицы, названные в честь советских государственных деятелей. Данный документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем отсутствуют четкие границы и нормы применения описанных в нем регуляций.

Кроме того, следствием этого документа стали также снос десятков памятников советского времени, в том числе известных произведений монументального искусства. Алексей Стаханов — один из самых известных советских шахтеров, ударник труда и основатель Стахановского движения.