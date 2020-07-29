Ефремов заработал более 32 млн рублей за четыре года в «Современнике»

Москва, 29 июля. Стало известно, сколько зарабатывал актер Михаил Ефремов в театре «Современник». Как отмечает Kp.ru, заслуженный артист сотрудничал с государственным театром на внештатной основе — на каждый сезон с ним заключался персональный контракт, в котором прописывались суммы его услуг.

Отмечается, что контракты заключались через «Госуслуги». Самый скромный контракт с Ефремовым обошелся заведению в 900 тыс. рублей, а самый крупный в 7,7 млн рублей. Сумма договора зависела от количества выходов на сцену: за каждый сыгранный спектакль в Москве и Подмосковье актер получал по 100 тыс. рублей, на гастролях по стране — 200 тыс. Также он дополнительно получал по 10 тыс. рублей за каждую репетицию. За четыре года (с 2016 по 2020) Ефремов заработал в «Современнике» более 32 млн рублей.

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова недавно заявили о намерении взыскать с актера 40 млн рублей. Сумма морального ущерба, скорее всего, будет озвучена представителем потерпевших в суде.

Также отмечалось, что Ефремов за время следствия по делу о смертельном ДТП не нарушал условий содержания под домашним арестом. За передвижениями артиста сотрудники ФСИН следят с помощью специального браслета. Данная мера пресечения для подследственного, которая истекает 9 августа, вероятно будет продлена.