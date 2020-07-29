Украинские полицейские избили и «накормили» окурками ветерана АТО

Киев, 29 июля. Украинская журналистка и общественница Елена Ротари сообщила, что в Одесской области полицейские избили «ветерана АТО» Тараса Чернявского.

По ее словам, в мае от Чернявского, проживающего в городе Болград, ушла супруга с детьми, после чего он написал в полицию заявление о ее исчезновении. Недавно он пришел в участок, чтобы узнать о ходе дела. Ротари говорит, что один из сотрудников кинул мужчине окурок в лицо, а после замечания его начали избивать трое полицейских. Один из них, добавляет журналист, «является ухажером его пока еще жены».

«Знаете, как его избивали? Сбили с ног и ударили в голову. Один из ментов открывал ему рот, другой засыпал туда землю и бычки. Затем его забрызгали баллончиком и заковали в наручники», — рассказала Ротари.

В среду, отметила она, у здания областного управления одесской полиции соберутся «ветеранские организации», чтобы выступить в поддержку Чернявского.

«Туда приедет и Тарас, и представители министерства ветеранов. У кого есть возможность, придите и поддержите, потому что нам и дальше придется терпеть этот беспредел», — призвала общественница.

Ротари сообщила, что по делу Чернявского инициирована внутренняя проверка.