ЕС уличили во лжи после заявления о запрете въезда в Крым с Украины

Москва, 29 июля. Политолог Сергей Михеев прокомментировал заявление представителя Еврокомиссии о «запрете» на въезд в Крым гражданам Украины. По его словам, это является неправдой, так как введенные ограничения связаны исключительно с пандемией коронавируса.

Представители ЕС уже заявили, что «ограничения» на свободный въезд в Крым для граждан Украины вызывают у них обеспокоенность.

«Что касается «крокодиловых слез» о гражданах Украины, которые якобы не могут въехать [в Крым], это откровенная ложь. Может быть, товарищи из Еврокомиссии не знают, но люди, имеющие собственность [в Крыму], насколько я знаю, особых проблем при въезде на полуостров не имеют. Вопросы, связанные с коронавирусом, возникли везде», — заявил Михеев.

Он напомнил, что Европа так же закрыла свои границы, сославшись на пандемию коронавируса. При этом, сам Михеев, по своим словам, сейчас находится в Крыму и видит множество украинских граждан, которые приехали сюда на отдых.

Стоит отметить, что в этом году Крым ставить рекорды по туристической посещаемости. Как писала газета «Известия», в то же время, отдых в Турции заметно подорожал.

Как отметила ранее главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская, сейчас иностранцам, въезжающим как на территорию Крыма, так и в Россию в целом необходимо предоставить тест на коронавирус.

Ранее Совет ЕС не включил Россию в список стран, границы с которыми Евросоюз сможет открыть в ближайшее время. Уточняется, что в ближайшее время Брюссель намеревается обнародовать обновленный «белый список». В следующий раз этот перечень пересмотрят только в середине августа. Сейчас в нем находятся 13 стран, и вряд ли перечень расширят.