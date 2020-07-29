Вильфанд назвал лучшее время для загара на курортах России

Москва, 29 июля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал лучшее время для загара на российских курортах.

По его словам, для принятия солнечных ванн нужно выбирать время дня, когда солнце наименее агрессивно, это поможет уберечь здоровье от вредных последствий ультрафиолетового излучения.

«Лучше загорать до 11 часов и после 13.00, а лучше вообще после 14.00. В полуденные часы лучше прятаться в тени, чтобы ультрафиолетовое излучение не достигало кожи человека», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он подчеркнул, что в период с 11 утра до 14 часов солнце наиболее опасно для здоровья человека. Вильфанд сообщил также, что в ближайшие дни опасный уровень ультрафиолетового излучения прогнозируется в ряде российских регионов, среди которых области Центрально-Черноземного района, субъекты Северо-Кавказского федерального округа, а также Приморский край и Забайкалье.

Индекс ультрафиолетового излучения был разработан Всемирной организацией здравоохранения, ООН и Всемирной метеорологической организацией. По шкале от одного до 12 он характеризует возможные негативные последствия для человека от солнечного света, чем выше, тем больше опасность. При индексе большем или равном трем необходимо использовать специальные защитные средства от солнца.