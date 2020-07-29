В ПФР объяснили порядок получения до 35 тысяч рублей на ребенка

Москва, 29 июля. В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили порядок получения единовременных выплат на каждого ребенка в период с апреля по сентябрь 2020 года.

По данным ведомства, две единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей каждая, установленные по инициативе президента России Владимира Путина, зачисляются с 1 июня. Заявление на них нужно подать до 1 октября. Специалисты объяснили, что, если ребенку исполнилось 16 до 11 мая, когда вступил в силу президентский указ, его семья уже не может претендовать на получение выплаты. Если же ребенок достиг 16-летия до 1 июля, финансовая поддержка будет оказываться.

Более сложная ситуация с теми, чьи дети в период выплат достигли трехлетнего возраста. Если день рождения пришелся на июнь, то родители могут рассчитывать на получение 15 тысяч рублей в качестве ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет за период с апреля по июнь, а также на две выплаты по 10 тысяч за июнь и июль. Таком образом семья может получить до 35 тысяч рублей на ребенка.

Если третий день рождения ребенка пришелся на апрель, то семья получит за период с апреля по октябрь 25 тысяч рублей, включая выплаты по пять тысяч за два месяца и две единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Соответственно, «майским» детям полагается 30 тысяч рублей.

Напомним, выплаты на детей были установлены Владимиром Путиным в мае 2020 года в качестве мер поддержки семей на фоне пандемии коронавируса. Глава государства продлил начисление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на июль, а накануне Госдума России выступила за продление этого вида финансовой помощи и на август.

Ранее «Известия» сообщили, что в России более 257 тысяч социальных работников получили стимулирующие выплаты за работу в период пандемии коронавируса.