Похудевшая Лолита призналась, что «не заточена под стирку носков»

Москва, 29 июля. Похудевшая Лолита Милявская в интервью изданию «Собеседник» рассказала о своем отношении к семейному быту. По ее словам, она не «заточена под стирку носков».

Во время фестиваля «Славянский базар» Лолита поразила поклонников сменой имиджа. Певица предстала перед публикой с каре и с заметно подтянутой фигурой. При этом она отметила, что никогда не стремилась нравиться всем без исключения.

«Самая большая проблема наших женщин в их желании отражаться в чьих-то глазах и нравиться кому-то. Я выгляжу так, как считаю нужным. А кому не нравится, до свидания», — заявила артистка.

По словам Лолиты, она не из тех женщин, которые проводят все время на кухне. Она отметила, что у нее новая жизнь.

«А что, мне обязательно нужно стирать носки и жрать готовить? Я под это не заточена. Я сейчас заточена под романы, хорошее отношение, под подарки, но не под семейный быт», — рассказывает Милявская.

Она подчеркивает, что не стоит переоценивать чувство влюбленности.

«Что касается бабочек в животе, то у меня их нет. Бабочки — это вредно!» — сказала артистка.

Ранее Лолита опровергла слухи о том, что она похудела благодаря бандажированию желудка. Пластический хирург Владимир Плахотин предположил, что ей установили силиконовое кольцо с гидравлической манжетой, регулирующей деятельность желудка. Заявление специалиста лишь вызвало смех у артистки.